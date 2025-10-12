В Івано-Франківську та Коломиї стартували бігові клуби, створені в межах проєкту Президента України Володимира Зеленського «Активні парки – локації здорової України».

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.



Тренування – безкоштовні, відбуваються в приємній атмосфері та під керівництвом професійних тренерів.

Графік та місце проведення:

Івано-Франківський біговий клуб

середа — 18:00–19:30

субота — 10:00–11:00

Локація: Міське озеро

Тренер: Тетяна

+380678004467

Коломийський біговий клуб