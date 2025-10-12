В Івано-Франківську та Коломиї стартували бігові клуби, створені в межах проєкту Президента України Володимира Зеленського «Активні парки – локації здорової України».
Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.
Тренування – безкоштовні, відбуваються в приємній атмосфері та під керівництвом професійних тренерів.
Графік та місце проведення:
Івано-Франківський біговий клуб
- середа — 18:00–19:30
- субота — 10:00–11:00
- Локація: Міське озеро
- Тренер: Тетяна
- +380678004467
Коломийський біговий клуб
- вівторок — 10:00–11:00
- четвер — 10:00–11:00
- Локації: стадіон «Юність» (вул. Петлюри) та міське озеро ім. Руфа
- Тренер: Світлана
- +38095522584