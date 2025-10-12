ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

В Івано-Франківську та Коломиї стартували бігові клуби

Автор: Уляна Роднюк
Бігуни змагаються на міському марафоні
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

В Івано-Франківську та Коломиї стартували бігові клуби, створені в межах проєкту Президента України Володимира Зеленського «Активні парки – локації здорової України».

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

Тренування – безкоштовні, відбуваються в приємній атмосфері та під керівництвом професійних тренерів.

Графік та місце проведення:

Івано-Франківський біговий клуб

  • середа — 18:00–19:30
  • субота — 10:00–11:00
  • Локація: Міське озеро
  • Тренер: Тетяна
  • +380678004467

Коломийський біговий клуб

  • вівторок — 10:00–11:00
  • четвер — 10:00–11:00
  • Локації: стадіон «Юність» (вул. Петлюри) та міське озеро ім. Руфа
  • Тренер: Світлана
  • +38095522584

СХОЖІ НОВИНИ