ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

В Отинійській громаді оголошено дні жалоби

Автор: Уляна Роднюк
Оголошено дні жалоби в громаді Отинії
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago_23
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У звʼязку із загибеллю Петра Москалюка, жителя с-ща Отинія, який віддав своє життя, виконуючи військовий обовʼязок у боротьбі за незалежність і свободу України, відповідно до Розпорядження Отинійського селищного голови, в селищній територіальній громаді оголошено ДНІ ЖАЛОБИ – 13-14 жовтня 2025 року.

У дні жалоби:

На адміністративних будівлях буде приспущено

Державний Прапор України із чорною стрічкою.

Скасовано проведення усіх розважально-святкових заходів, запланованих на ці дні на території громади.

Заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі, громадського харчування, на вулицях та в громадському транспорті.

«Закликаємо жителів громади гідно вшанувати памʼять загиблого Героя та підтримати його родину в скорботі», – повідомила Отинійська селищна територіальна громада.

СХОЖІ НОВИНИ