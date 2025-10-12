В Отинійській громаді оголошено дні жалоби

У звʼязку із загибеллю Петра Москалюка, жителя с-ща Отинія, який віддав своє життя, виконуючи військовий обовʼязок у боротьбі за незалежність і свободу України, відповідно до Розпорядження Отинійського селищного голови, в селищній територіальній громаді оголошено ДНІ ЖАЛОБИ – 13-14 жовтня 2025 року.
У дні жалоби:
На адміністративних будівлях буде приспущено
Державний Прапор України із чорною стрічкою.
Скасовано проведення усіх розважально-святкових заходів, запланованих на ці дні на території громади.
Заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі, громадського харчування, на вулицях та в громадському транспорті.
«Закликаємо жителів громади гідно вшанувати памʼять загиблого Героя та підтримати його родину в скорботі», – повідомила Отинійська селищна територіальна громада.