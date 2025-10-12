Інспектор Укртрансбезпеки збирав хабарі за перевезення лісопродукції

За безперешкодне транспортування деревини старший державний інспектор Укртрансбезпеки вимагав від підприємця щомісячних хабарів. Суд визнав інспектора винним та призначив йому штраф.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Інформатор.

Як йдеться у вироку Калуського міськрайонного суду, у серпні 2024 року інспектор Укртрансбезпеки, який контролював дотримання правил перевезення на автодорозі Н10, познайомився з підприємцем, що займався транспортуванням лісопродукції на завод. Під час розмови інспектор запропонував йому «домовитися» — щомісяця передавати певну суму грошей, щоб уникнути перевірок і штрафів за перевищення вагових норм. Перевізник, не бажаючи проблем, погодився.

У вересні посадовець отримав першу частину — 6 тисяч гривень. Гроші мали забезпечити «спокійну роботу» протягом жовтня.

У жовтні інспектор знову зв’язався з підприємцем і повідомив, що потрібно заплатити ще — цього разу 8 тисяч гривень, нібито також для «домовленості» з колегами у Львівській області.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Наступного місяця вони зустрілися знову і чиновник отримав ще 14 тисяч гривень за «невтручання» у перевезення лісопродукції. Загалом за вересень–листопад 2024 року інспектор незаконно отримав 20 тисяч гривень.

Суд визнав дії чоловіка кримінальним правопорушенням, передбаченим ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Інспектору призначили покарання у вигляді штрафу 51 тисяча гривень із позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах протягом двох років. Також з нього стягнули понад 26 тисяч гривень за проведення експертиз.