У Франківську митці вийшли на акцію за будівлю НСХУ

12 жовтня в Івано-Франківську митці провели флешмоб до Дня художника, щоб привернути увагу до проблем із будівлею спілки на вулиці Незалежності. Акція стала частиною всеукраїнської ініціативи, до якої долучилися митці з Черкас, Рівного, Луцька та інших міст.
Івано-Франківська обласна організація Національної спілки художників України просить депутатів обласної ради повернути у власність будинок на вул. Незалежності, 53. Його зводили у 1965–1972 роках коштом самих художників через систему відрахувань із гонорарів. Через низку юридичних колізій приміщення залишається у комунальній власності вже понад 30 років.
Голова організації Світлана Повшик розповіла, що цією акцією митці зі всієї України прагнуть показати свою єдність та спільну боротьбу за приміщення спілки Івано-Франківської області.
“Ця акція — ще одна зі спроб нашої боротьби за цю будівлю. Окрім того, що ми раніше висвітлювали нашу ситуацію у соцмережах, вирішили вийти на вулицю. Сподіваємося, що такі події масштабуватимуться й їх буде більше”, — каже художниця кореспондентці з медіа “Галка”.
Вона додає, що головна мета — розголос.
“Ми завжди на контакті з обласною радою та депутатами, проте поки що не можемо знайти спільних точок для порозуміння”, — зазначає Повшик.
До акції долучилися митці, художники, студенти та мешканці міста.
Під час флешмобу учасники тримали плакати: “Це і наш дім. Студенти КНУВС”, “Будинок художників старший за рішення облради”, “Будинок художників належить художникам”, “Ми тут, і ми — дім”.