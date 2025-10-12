У Франківську митці вийшли на акцію за будівлю НСХУ

12 жовтня в Івано-Франківську митці провели флешмоб до Дня художника, щоб привернути увагу до проблем із будівлею спілки на вулиці Незалежності. Акція стала частиною всеукраїнської ініціативи, до якої долучилися митці з Черкас, Рівного, Луцька та інших міст.

Івано-Франківська обласна організація Національної спілки художників України просить депутатів обласної ради повернути у власність будинок на вул. Незалежності, 53. Його зводили у 1965–1972 роках коштом самих художників через систему відрахувань із гонорарів. Через низку юридичних колізій приміщення залишається у комунальній власності вже понад 30 років.

Голова організації Світлана Повшик розповіла, що цією акцією митці зі всієї України прагнуть показати свою єдність та спільну боротьбу за приміщення спілки Івано-Франківської області.

“Ця акція — ще одна зі спроб нашої боротьби за цю будівлю. Окрім того, що ми раніше висвітлювали нашу ситуацію у соцмережах, вирішили вийти на вулицю. Сподіваємося, що такі події масштабуватимуться й їх буде більше”, — каже художниця кореспондентці з медіа “Галка”. Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Вона додає, що головна мета — розголос.

“Ми завжди на контакті з обласною радою та депутатами, проте поки що не можемо знайти спільних точок для порозуміння”, — зазначає Повшик.

До акції долучилися митці, художники, студенти та мешканці міста.

Під час флешмобу учасники тримали плакати: “Це і наш дім. Студенти КНУВС”, “Будинок художників старший за рішення облради”, “Будинок художників належить художникам”, “Ми тут, і ми — дім”.