ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Поліцейські завершили перевірку поїзда, який ймовірно був замінований

Автор: Уляна Роднюк
Поліцейські перевіряють потяг із службовим собакою
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Поліцейські провели обстеження потягу зовні та всередині вагонів.

Жодних вибухонебезпечних предметів не було знайдено. Потяг повернувся до звичного курсування, проінформувала Поліція Івано-Франківської області.

СХОЖІ НОВИНИ