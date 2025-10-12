Поліцейські завершили перевірку поїзда, який ймовірно був замінований

Поліцейські провели обстеження потягу зовні та всередині вагонів.
Жодних вибухонебезпечних предметів не було знайдено. Потяг повернувся до звичного курсування, проінформувала Поліція Івано-Франківської області.
В Івано-Франківську та Коломиї стартували бігові клуби, створені в межах проєкту Президента України Володимира Зеленського «Активні парки – локації здорової…
ДНІ ЖАЛОБИ - 13-14 жовтня 2025 року.
За безперешкодне транспортування деревини старший державний інспектор Укртрансбезпеки вимагав від підприємця щомісячних хабарів.
12 жовтня в Івано-Франківську митці провели флешмоб до Дня художника, щоб привернути увагу до проблем із будівлею спілки на вулиці…
Марта Кривуцька з Калуша на Івано-Франківщині здобула перше місце у своїй категорії та перше місце серед усіх дівчат на турнірі.
Поліція Івано-Франківщини перевіряє інформацію про замінування потяга Чернівці- Івано-Франківськ - Запоріжжя