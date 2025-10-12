ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Шестирічна шахістка Марта Кривуцька з Калуша перемогла на турнірі “Юні таланти”

Автор: Уляна Роднюк
Дитина з кубком на шаховому турнірі
Марта Кривуцька з Калуша на Івано-Франківщині здобула перше місце у своїй категорії та перше місце серед усіх дівчат на турнірі.

У суботу, 11 жовтня, у місті Стрий Львівської області відбувся дев’ятий етап шахового турніру “Юні таланти”.

“У Мартусі перше місце у своїй категорії та перше місце серед усіх дівчат. У турнірі брали участь 107 дітей 2015 року народження та молодші”, — написала на Фейсбук-сторінці мама Тетяна Кривуцька.

Марта Кривуцька виборола дев’яте загальне місце.

Раніше юна шахістка перемогла у “Кубку Покуття-2025”.

У серпні Марта Кривуцька виступила на чемпіонаті Європи у Греції. Вихованка “Кімнати школяра” змагалася серед дівчаток віком до восьми років і двічі посіла шосте місце, здобувши цінний досвід. Раніше шестирічна шахістка стала срібною призеркою чемпіонату України.

Дівчинка також займається плаванням та гімнастикою, ходить до школи та багато читає.

