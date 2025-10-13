ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Понад півроку вважався зниклим безвісти: у понеділок Калуш прощається із Вадимом Манюком

Автор: Ігор Василик
У понеділок 13 жовтня, Калуська громада прощатиметься із полеглим героєм – молодшим сержантом Вадимом Манюком, повідомив калуський міський Голова Андрій Найда.

Ветеран АТО

Із 2015-го по 2018-ий рік Вадим Манюк брав участь у антитерористичній операції. У березні 2023 року знову став на захист України.

Полеглий герой самовіддано служив старшим навідником кулеметного взводу 1 стрілецького батальйону однієї з військових частин.

Із 26 березня 2025 року Захисник вважався зниклим безвісти. На превеликий жаль, стало відомо про те, що Вадим Манюк загинув 24 березня 2025 року в Донецькій області.

Прощання з Героєм

Чин похорону розпочнеться у понеділок, 13 жовтня, об 11:00 годині годині від ПК «Мінерал».

Відправа – у соборі Всіх Святих Землі Української.

Похоронять полеглого Захисника на Алеї Слави міського кладовища.

Вічна памʼять і шана Герою Вадиму МАНЮКУ!

