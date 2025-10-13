У понеділок 13 жовтня прощання Отинійської громади із загиблим Захисником Петром Москалюком.
Зустріч героя
У понеділок 13 жовтня о 12:00 годині, на центральній площі селища Отинія (зі сторони міста Коломия) відбудеться прощання громади із загиблим військовослужбовцем Петром Володимировичем МОСКАЛЮКОМ, 1980 року народження, жителем селища Отинія.
Петро Москалюк служив стрільцем — номером обслуги 3 механізованого відділення 2 механізованого взводу 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону 47 окремої механізованої бригади «Маґура».
Він загинув 16 червня 2025 року в районі населеного пункту Комсомольське Курської області рф під час виконання бойового завдання із захисту та оборони Батьківщини. Відтоді вважався зниклим безвісти.
Експертиза ДНК
Тільки 08 жовтня 2025 року, завдяки проведеній ДНК-експертизі, було встановлено його тіло.
Після прощання на площі тіло Героя буде доставлено до рідного дому — селище Отинія, вул. Козацька, 22. Щирі співчуття родині, близьким та побратимам загиблого Захисника. У цей скорботний час громада розділяє біль непоправної втрати разом із родиною Героя. Світла пам’ять Петру Москалюку — мужньому воїну, який віддав своє життя за свободу, незалежність і мир на українській землі. Вічна шана. Вічна слава, повідомляє Отинійська селищна територіальна громада.
У звʼязку із загибеллю Петра Москалюка, жителя селища Отинія, який віддав своє життя, виконуючи військовий обовʼязок у боротьбі за незалежність і свободу України, відповідно до Розпорядження Отинійського селищного голови, в селищній територіальній громаді оголошено ДНІ ЖАЛОБИ – 13-14 жовтня 2025 року.
У дні жалоби:
- На адміністративних будівлях буде приспущено
- Державний Прапор України із чорною стрічкою.
- Скасовано проведення усіх розважально-святкових заходів, запланованих на ці дні на території громади.
- Заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі, громадського харчування, на вулицях та в громадському транспорті.
«Закликаємо жителів громади гідно вшанувати памʼять загиблого Героя та підтримати його родину в скорботі», – повідомила Отинійська селищна територіальна громада.