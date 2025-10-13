ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Сьогодні Верховинщина зустріне полеглого офіцера Петра Танасійчука

Автор: Ігор Василик
Український військовий та символ пам’яті з свічкою
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago_23
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У понеділок 13 жовтня Верховинщина зустріне полеглого захисника української земля Василя Танасійчука.

Прибуття кортежу

Траурний кортеж з тілом полеглого оборонця Василя Танасійчука о 11:45 годині вирушить з Кривопільського перевалу.

О 12:30 годині відбудеться панахида біля стели Героїв Небесної Сотні в селищі Верховина.

“Прохання до жителів району зустріти траурний кортеж з тілом Героя України ТАНАСІЙЧУКА ВАСИЛЯ біля своїх будинків, установ… з лампадками та квітами”, – повідомила Верховинська районна рада.

Чоловік у військовій формі з погонами
Василь Танасійчук

Джерело(а) інформації

Верховинська районна рада

СХОЖІ НОВИНИ