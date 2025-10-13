У понеділок 13 жовтня Верховинщина зустріне полеглого захисника української земля Василя Танасійчука.
Прибуття кортежу
Траурний кортеж з тілом полеглого оборонця Василя Танасійчука о 11:45 годині вирушить з Кривопільського перевалу.
О 12:30 годині відбудеться панахида біля стели Героїв Небесної Сотні в селищі Верховина.
“Прохання до жителів району зустріти траурний кортеж з тілом Героя України ТАНАСІЙЧУКА ВАСИЛЯ біля своїх будинків, установ… з лампадками та квітами”, – повідомила Верховинська районна рада.