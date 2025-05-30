Мама з Прикарпаття врятувала донечку завдяки унікальній операції у Львові. ФОТО

У Львові вперше в Україні новонародженій прикарпатці за допомогою робота Da Vinci сформували жовчовивідні шляхи. Рятівну операцію Касаї провели хірурги Дитячої лікарні Святого Миколая.

Йдеться про Оксанку з Івано-Франківщини, яка народилася зі складною вродженою патологією — атрезією жовчовивідних шляхів.

У перші дні життя її шкіра та очі почали жовтіти. Батьки одразу звернулися по допомогу. Діагноз шокував: без термінового втручання дитина могла не дожити до першого дня народження.

Батьки вирушили до Львова, у єдиний в західній Україні Центр холестатичних захворювань. Тут 6 травня командою хірургів було виконано високоточну операцію Касаї за допомогою роботичної системи Da Vinci Si — таку практику застосовують лише у провідних клініках світу: в Японії, США, Південній Кореї.

Операція пройшла успішно: без крововтрати, з ювелірною точністю. Дитині сформували новий канал для відтоку жовчі. Це не остаточне вирішення проблеми, але воно дало шанс маленькій пацієнтці вижити, підрости і дочекатися трансплантації печінки.

Сьогодні Оксанка почувається добре, жовтяниця зменшилася, а медики щомісяця стежитимуть за її станом.

У Першому медоб’єднанні Львова вже виконали майже 100 роботизованих операцій дітям — це один із найвищих показників у Східній Європі. Лікарня Святого Миколая — єдина в Україні, де дітей оперують за допомогою робота-хірурга.

Це історія не лише про інноваційну медицину, а й про материнську силу, віру та боротьбу за життя кожної дитини.