Родичі екс-чиновників МВС та Генпрокуратури стали власниками апартаментів у Буковелі

Журналістське розслідування виявило, що три близькі родички колишніх високопосадовців правоохоронних органів володіють елітною нерухомістю на престижному гірськолижному курорті Буковель.

Згідно з матеріалами розслідування Bihus.Info, донька колишнього заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Сергія Чеботаря стала співвласницею компанії, яка замовила будівництво готелю в Буковелі. Оксана Чеботар володіє 33,30% часток у компанії “Глейшер Хілл”, що виступила замовником спорудження готелю “Glacier Premium Apartments”.

За інформацією видання Forbes, цей готель стане найбільшим готельним комплексом в Україні. Проект передбачає спорудження 10-поверхової будівлі з 810 апартаментами, спа-центром, спортивним залом та люксовими бутіками. Будівництво цього об’єкта нерухомості здійснюється на території популярного гірськолижного курорту.

Родина іншого колишнього заступника Авакова також має комерційні інтереси на курорті Буковель. Дружина Олексія Тахтая Марина стала власницею трьох апартаментів загальною площею 300 квадратних метрів у готелі “Rest & Ski Spa Resort”. Олексій Тахтай під час роботи в МВС разом із Чеботарем фігурував у кримінальному скандалі, пов’язаному з незаконним видобутком піску. Правоохоронні органи відкрили провадження, у рамках якого було оприлюднено відео з кабінету Чеботаря, де посадовці обговорювали отримання прибутків від незаконної діяльності.

На сьогодні Тахтай є підозрюваним у кримінальній справі про розтрату державного майна у особливо великих розмірах. Його дружина придбала апартаменти в Буковелі під час перебування чоловіка на високій посаді в МВС.

У безпосередній близькості до апартаментів дружини Тахтая, у котеджному містечку “Westhills”, розташовані три апартаменти, які належать дружині колишнього заступника Генерального прокурора Сергія Кізя. Марина Кізь стала власницею 150 квадратних метрів буковельської нерухомості у 2020 році, незадовго після звільнення її чоловіка з органів прокуратури.

Сергій Кізь протягом багатьох років працював у прокуратурі, а у 2019 році кілька місяців обіймав посаду заступника Генерального прокурора. За цей короткий період його діяльності він закрив кримінальне провадження щодо Ігоря Калєтніка, яке стосувалося диктаторських законів від 16 січня. Також він брав участь у зриві спеціальної операції НАБУ проти першої заступниці голови міграційної служби Діни Пімахової та звертався до європейських партнерів із проханням зняти санкції з Андрія Портнова.

Після залишення посади в Генеральній прокуратурі Кізь практично одразу розпочав підприємницьку діяльність. Наразі колишній заступник Генерального прокурора є власником десяти різнопрофільних комерційних компаній, що здійснюють діяльність у різних секторах економіки.