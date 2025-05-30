У Франківську біля річки зведуть комплекс багатоповерхівок з підземними паркінгами

В івано-франківському мікрорайоні «Опришівці», біля річки Бистриця Надвірнянська, зведуть комплекс багатоповерхівок з двома підземними паркінгами та каналізаційно-насосною станцією.

Йдеться про територію, площею два гектари, в районі вул. Василишина в Івано-Франківську, розташовану за 5 км від центру міста, пише Ратуша.

У новому кварталі передбачені також дитячі, відпочинкові та спортивні майданчики, а також місця для вигулу тварин. Тротуари викладуть плиткою, а у дворах буде газон.

Також передбачається підземний спосіб збирання побутових відходів. КНС розмістять поруч – на окремій земельній ділянці з заїздом з вул. Василишина.

Громадські слухання проєкту ДПТ відбудуться 13 червня. Після цього його мають розглянути на засіданні архітектурно-містобудівельної ради та затвердити на сесії.