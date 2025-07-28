Марцінків розповів скільки франківців перебувають у полоні рф

В Івано-Франківську 27 липня відбулась акція на підтримку військовополонених та безвісти зниклих захисників.

Акцію провели на міському озері до роковин теракту в Оленівці, пише “Галицький кореспондент” з посиланням на очільника Франківської громади Руслана Марцінківа.

За його словами, у памʼять про полеглих захисників та тих, хто зараз у полоні, в Івано-Франківську пройшла мирна акція та благодійний забіг.

Марцінків зазначив, що на сьогодні понад 200 франківців перебувають в полоні у ворога.