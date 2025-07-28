Марцінків розповів скільки франківців перебувають у полоні рф

В Івано-Франківську 27 липня відбулась акція на підтримку військовополонених та безвісти зниклих захисників.
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Акцію провели на міському озері до роковин теракту в Оленівці, пише “Галицький кореспондент” з посиланням на очільника Франківської громади Руслана Марцінківа.
За його словами, у памʼять про полеглих захисників та тих, хто зараз у полоні, в Івано-Франківську пройшла мирна акція та благодійний забіг.
Марцінків зазначив, що на сьогодні понад 200 франківців перебувають в полоні у ворога.
“Дякую всім, хто долучився до організації. Мусимо постійно звертати увагу на долю полонених. Не маємо права забувати! Сьогодні понад 200 франківців перебувають в полоні у ворога. Дякую всім, хто памʼятає і привертає увагу. Низький уклін нашим воїнам, їхнім рідним! Слава Україні!” – додав очільник громади.