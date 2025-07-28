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Тлумацька громада віддала шану полеглому захиснику Турянському Богдану

Автор: Оксана Марушкевич
28/07/2025 14:19
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У Тлумачі попрощалися із загиблим захисником Богданом Турянським.

Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацьку міську раду.

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28 липня жителі Тлумача зібралися у центрі міста, аби віддати останню шану полеглому воїну Богдану Турянському – жителю села Олеша Олешанської сільської територіальної громади.

Опісля похоронний кортеж вирушив до рідного села загиблого – Олеші, де відбудеться прощання та чин поховання.

Автоколона поліції на міській вулиці, прапори України.
Люди на колінах шанують похоронний кортеж, прапори навколо.
Автомобілі з прапорами на вулиці міста
Похоронний кортеж з українськими прапорами на вулиці.
Поліційний автомобіль на вулиці з людьми на фоні.