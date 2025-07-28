Тлумацька громада віддала шану полеглому захиснику Турянському Богдану

У Тлумачі попрощалися із загиблим захисником Богданом Турянським.
Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацьку міську раду.
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28 липня жителі Тлумача зібралися у центрі міста, аби віддати останню шану полеглому воїну Богдану Турянському – жителю села Олеша Олешанської сільської територіальної громади.
Опісля похоронний кортеж вирушив до рідного села загиблого – Олеші, де відбудеться прощання та чин поховання.