Співзасновники Urban Space 100 обрали чотирьох переможців літнього ґрантового сезону

26 липня співзасновники Urban Space 100 визначили проєкти-переможців літнього ґрантового сезону. На реалізацію своїх проєктів отримають фінансову підтримку чотири переможці.

Загалом протягом місяця до організаторів надійшло 18 заявок, пише Галка

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Фінансову підтримку від громадського ресторану отримають такі проєкти:

Координаційний центр SUN. Антени підсилення сигналу дронів для військових 102 бригади ТРО Івано-Франківщини;

Благодійний вуличний фестиваль “Здибанка”;

ГО «Дружина Воїна» проєкт “Заради життя”;

ГО «Родини загиблих захисників і захисниць України» проєкт “З минулим – в майбутнє”.

Переможців конкурсу вже традиційно визначили голосуванням співзасновників Urban Space 100. Координаторка ґрантової програми Оксана Кобилецька наголошує: як і раніше, головна умова конкурсу — ініціатива мала бути локально пов’язана з Івано-Франківськом, належати громадській організації або ініціативній групі в партнерстві з неприбутковою організацією. Натомість обмежень за тематикою чи сумою проєктів немає.

«Наш весняний ґрантовий сезон, на жаль, не відбувся через те, що ресторану не вдалося досягнути прогнозованих фінансових показників. Тому ми з нетерпінням чекали на старт літньої хвилі, адже завжди радіємо, коли вдається дали поштовх до реалізації ідеям, які змінюють Івано-Франківськ на краще. Приємно розуміти, що й автори чекали на наш конкурс, про це свідчить і кількість, і наповнення проєктів. До слова, цього разу отримали 9 заявок від організацій-новачків. Бачимо, що ґранти від Urban не втрачають актуальності, тож це додатковий стимул продовжувати нашу роботу», — зазначає Оксана Кобилецька.

Ідея громадського ресторану Urban Space 100 належить платформі “Тепле місто”, управління закладом здійснює компанія “23 ресторани”. Ґрантова програма фінансує ініціативи, що спрямовані на розвиток Івано-Франківська. Враховуючи підсумки зимового сезону, підтримали 182 проєкти на загальну суму 7 952 172 грн. Нагадаємо, що ґрантовий фонд формується з 80% чистого прибутку громадського ресторану Urban Space 100.