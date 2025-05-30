Медики Івано-Франківської ЦМКЛ повернули до повноцінного життя 40-річного онкохворого чоловіка

Медики Івано-Франківської ЦМКЛ виявили рак простати IV стадії у 40-річного пацієнта, який звернувся до лікарів із симптомами, схожими на нецукровий діабет — сильною спрагою та частим сечовипусканням. За словами лікарів, чоловік щодня випивав і виділяв до 6 літрів рідини. Жодних типових онкоознаків, як-от кров у сечі, у нього не було.

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Пише Правда.іф з посиланням на КНП “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради”.

Під час обстеження ректальне УЗД виявило підозру на онкопатологію передміхурової залози. Пацієнта негайно направили до онколога, де після діагностики розпочали хіміотерапію. Стан хворого вдалося стабілізувати, і він повернувся до повноцінного життя.

«Щорічний огляд в уролога після 40 — це не формальність, а життєва необхідність. Рак простати часто виявляється надто пізно. Тому важливо регулярно здавати аналіз на PSA і робити УЗД», — наголошує урологиня Аліна Мєрінова.

Рак простати — друге за поширеністю онкологічне захворювання серед чоловіків в Україні. Його смертність удвічі перевищує світовий показник. Найчастіше причини криються в генетиці, неправильному харчуванні, шкідливих звичках або задавнених запаленнях.

Цей випадок — ще одне свідчення: своєчасне звернення до лікаря може врятувати життя.