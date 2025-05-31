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Мінус 1250 окупантів: у Генштабі повідомили втрати ворога станом на 31 травня

Автор: Оксана Марушкевич
31/05/2025 07:39
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 987330 (+1250) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10867 (+2) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22652 (+5) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 28475 (+54) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1400 (+2) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1173 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 38215 (+145),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3265 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 50198 (+109) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3902 (+0)

Дані уточнюються

Бий окупанта! Разом переможемо!