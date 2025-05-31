У Боднарівському ліцеї на Останній дзвінок зібрали 10 тисяч гривень на лікування дитини замість квітів

Свято Останнього дзвоника у Боднарівському ліцеї цього року пройшло під знаком благодійності. Замість традиційних квітів учнівська спільнота ініціювала акцію «Донат замість квітів» — кошти спрямували на допомогу Максиму Цуцману, який терміново потребує лікування.

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Пише Правда.іф з посиланням на Місто.

До акції долучилися учні, батьки, педагоги та працівники навчального закладу. Спільними зусиллями вдалося зібрати 10 000 гривень.

У ліцеї зазначають, що такі ініціативи не лише допомагають тим, хто цього потребує, а й виховують у дітей емпатію, відповідальність і людяність.

Адміністрація закладу висловила подяку всім, хто долучився до доброї справи.