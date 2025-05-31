Сьогодні на Івано-Франківщині попрощаються з воїном Романом Гундеруком

Яблунівська громада втратила на війні свого захисника Романа Гундерука. 29 травня віддала шану, а сьогодні, 31 травня, відбудеться чин похорону полеглого бійця.

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Пише Правда.іф з посиланням на Яблунівську ОТГ

Життя воїна трагічно обірвалося 26 травня 2025 року.

Гундерук Роман Володимирович, 3 вересня 1984 року народження, житель села Стопчатів, молодший сержант, водій-електрик 2 стрілецької роти військової частини ЗСУ, трагічно помер 26 травня 2025 року.

Похоронять Романа Гундерука об 11.30 годині у селі Стопчатів.