Мешканка Калуша втратила 80 тисяч гривень, продаючи дитячий одяг онлайн

54-річна мешканка Калуша стала жертвою шахрайської схеми під час спроби продати дитячий костюм через популярну онлайн-платформу. Жінка розмістила оголошення про продаж, після чого з нею зв’язалася невідома особа, яка представилася працівником сервісу.

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Зловмисниця надіслала фішингове посилання нібито для оформлення замовлення та переконала ввести номер банківської картки й CVV-код, пише Правда.

Після введення даних із рахунку потерпілої зникло близько 80 тисяч гривень.

За цим фактом слідчі Калуського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліція нагадує: ніколи не переходьте за підозрілими посиланнями та не розголошуйте реквізити карток, CVV-коди та коди з SMS навіть тим, хто представляється працівником сервісу.