Незаборонена розкіш: у квартирі власника «95 кварталу» олігарха Міндіча є золоті унітази. ВІДЕО

У квартирі бізнесмена та співвласника «Квартал 95» Тимура Міндіча встановлені золоті унітази. Відповідне фото опублікував народний депутат Ярослав Железняк.

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Нагадаємо, Тимур Міндіч – фігурант справи НАБУ щодо розкрадання державних коштів. Зараз бізнесмен перебуває в Австрії.

«Щодо квартири Міндіча…. Я довго намагався знайти людей, у яких є фотографії звідти….і відверто, спочатку не повірив що це правда. Але одразу декілька «гостей» мені її автентичність підтвердили. Тож….ЯК?!!!! Як люди маючи гроші можуть ось собі реально встановити золотий унітаз?!!! Я думав вони всі вже виїхали з країни разом з Пшонкою», – прокоментував нардеп світлину.

Окрім цього, Железняк розповів про роль «цієї квартири в структурі влади».

«Ця квартира належала і належить Міндічу. І якщо в каденцію президента Зеленського, там святкували день народження, то до цього, особливо під час виборчої кампанії ця квартира іноді використосувалась для закритих і вузьких політичних питань», – сказав нардеп.

За словами депутата, в цьому помешканні затверджували фінальний список «слуг» перед виборами до Верховної Ради.

У цьому будинку, окрім квартири Міндіча, була квартира Ігоря Коломойського, є квартира Ігоря Палиці, а також Геннадія Боголюбова.

«Будинок невеликий – два під’їзди. В одному жив президент і його родина, а в іншому – квартири ось цих людей з групи «Приват». Об’єднує цей будинок паркінг і відповідно всім було достатньо довго і зручно ходити один до одного в гості», – розповів парламентар.

За словами депутата, майже всі розмови впродовж виборчої кампанії Зеленського – президентської і парламентської, проводилися саме в квартирі Міндіча.

«Міндіч запезбечив, щоб не було жодних прослуховувань… І відповідно всі, хто займалися виборчими кампаніями, особливо цьому випадку наближеного оточення до «Слуги народу» вони найбільш важливі перемовини проводили там… Там була така таємна штаб-квартира. Кажуть, історія про стадіон і дебати була придумана в цій квартирі», –- розповів Железняк.

Депутат вважає, що детективи НАБУ здійснювали прослуховування квартири співвласника «Квартал-95» Міндіча саме з квартири Боголюбова.

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