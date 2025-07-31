“Хрест Хоробрих”: прикарпатець Дмитро Джус отримав нагороду від Головнокомандувача ЗСУ

З жовтня 2024 року, молодший лейтенант Джус Дмитро Леонідович, брав безпосередню участь у бойових діях на Курському напрямку.

Під його керівництвом, штурмові групи рішуче та ефективно знищували сили противника, діючи в умовах постійного вогневого ураження з боку ворога з усіх наявних в нього вогневих засобів. Незважаючи на надзвичайно складну бойову обстановку, підрозділ демонстрував високу бойову злагодженість, рішучість і незламність духу, пише Місто.

16 жовтня 2024 року, молодший лейтенант Джус Дмитро Леонідович, виконував бойові завдання на посаді навідника десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти батальйону морської піхоти поблизу н.п. Любимівка Курської області.

У ході бою ворог розпочав інтенсивний мінометний обстріл, який не припинявся жодної хвилини. Усвідомлюючи загрозу повного знищення особового складу, молодший лейтенант Джус Дмитро Леонідович, не вагаючись, викликав артилерійський вогонь на себе.