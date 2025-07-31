“Шахтар” удруге переміг “Бешикташ” та впевнено вийшов у наступний раунд кваліфікації Ліги Європи. ВІДЕО

Донецький Шахтар переміг турецький Бешикташ у матчі-відповіді другого етапу кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

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Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь “гірників”. Домашнім стадіоном для єврокубкової кампанії Шахтар обрав арену краківської “Вісли”. Саме тут донеччани проводили стартовий матч, адже поєдинок першого раунду вони зіграли у словенській Любляні, де перебували на передсезонних зборах, пише Чемпіон.

Матч Шахтаря викликав найбільший ажіотаж серед усіх єврокубкових ігор українських клубів у Польщі – понад 12 тисяч уболівальників повністю заповнили одну з трибун. Турецьких фанатів також приїхало чимало – близько 400 осіб. Вони активно запускали гучну піротехніку, яка імітувала вибухи.

Порівняно з першим матчем Арда Туран зробив три заміни у складі. Подібну ротацію тренер Шахтаря здійснював і між раундами. Замість Коноплі правого захисника зіграв Вінісіус Тобіас. Судакова замінив Педріньо, а на вістрі атаки замість Егіналдо вийшов Кауа Еліас.

Початок матчу затьмарили турецькі фанати, які одразу задиміли весь сектор густим чорним димом. Проте це не завадило Шахтарю з перших хвилин піти в атаку. Уже на 5-й хвилині Вінісіус ефектно обіграв захисника, прокинув м’яч з одного боку та оббіг його з іншого, обіграв воротаря, але кут для удару був надто гострий.

Натомість Кевін через 7 хвилин свого шансу не змарнував – увірвався з лівого флангу і пробив у дальній верхній кут – 1:0. Загальна перевага стала ще комфортнішою.

Цьогорічний Шахтар виглядає дуже збалансовано та впевнено. Бразильські гравці не бояться йти в обіграш. Яскравий момент створив Кауа Еліас, продемонструвавши дриблінг у штрафному майданчику, але його удар заблокували. Алісон перехопив м’яч на своїй половині поля, протягнув до штрафного майданчика, однак трохи невдало підсік м’яч над воротарем.

Бешикташ активізувався наприкінці тайму. В одному з епізодів Шахтарю пощастило – після рикошету м’яч пішов на кутовий. А от донеччани свій момент реалізували: Алісон п’ятою віддав пас на Вінісіуса, той прострілив, і Кауа Еліас замкнув – 2:0.

Після перерви Шахтар грав за результатом, а Бешикташу не вдавалось створити серйозної загрози. Донеччани організовували швидкі контратаки: чудову нагоду мав Траоре, але не влучив у кут. Алісон раз за разом створював проблеми захисту суперника. Третій гол назрівав, але реалізувати його не вдалося.

Шахтар провів дуже якісні два матчі проти, ймовірно, найсильнішого суперника на цій стадії. Попереду – двобій із ще одним південним клубом, афінським Панатінаїкосом.