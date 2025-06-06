Міська рада Галича зазнала збитків на понад 220 тисяч гривень під час будівництва очисних споруд

Поліцейські Прикарпаття викрили факт розкрадання бюджетних коштів, фігурантам повідомлено про підозру.

Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області задокументували факт привласнення понад 220 тисяч гривень, виділених на будівництво очисних споруд у місті Галич.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році між Галицькою міською радою та приватним акціонерним товариством було укладено договір підряду на будівництво очисних споруд. Однак тодішній директор підрядної організації, діючи в особистих інтересах та з метою заволодіти бюджетними коштами, вступив у попередню змову з відповідальним за технічний нагляд – головним інженером комунального підприємства.

Зловмисники внесли завідомо неправдиві відомості в офіційні документи – акти приймання виконаних будівельних робіт. Зокрема, вони завищили обсяги та вартість робіт. В результаті Галицька міська рада зазнала збитків на понад 220 000 гривень”, – йдеться у дописі.