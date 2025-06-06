ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Міська рада Галича зазнала збитків на понад 220 тисяч гривень під час будівництва очисних споруд

Автор: Оксана Марушкевич
06/06/2025 14:46
-Реклама
-Реклама
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Поліцейські Прикарпаття викрили факт розкрадання бюджетних коштів, фігурантам повідомлено про підозру.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області задокументували факт привласнення понад 220 тисяч гривень, виділених на будівництво очисних споруд у місті Галич.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році між Галицькою міською радою та приватним акціонерним товариством було укладено договір підряду на будівництво очисних споруд. Однак тодішній директор підрядної організації, діючи в особистих інтересах та з метою заволодіти бюджетними коштами, вступив у попередню змову з відповідальним за технічний нагляд – головним інженером комунального підприємства.

Зловмисники внесли завідомо неправдиві відомості в офіційні документи – акти приймання виконаних будівельних робіт. Зокрема, вони завищили обсяги та вартість робіт. В результаті Галицька міська рада зазнала збитків на понад 220 000 гривень”, – йдеться у дописі.

Слідчі повідомили обом фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним. запобіжні заходи.

Наразі досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.