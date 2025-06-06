Міська рада Галича зазнала збитків на понад 220 тисяч гривень під час будівництва очисних споруд

Поліцейські Прикарпаття викрили факт розкрадання бюджетних коштів, фігурантам повідомлено про підозру.
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Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.
Слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області задокументували факт привласнення понад 220 тисяч гривень, виділених на будівництво очисних споруд у місті Галич.
“Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році між Галицькою міською радою та приватним акціонерним товариством було укладено договір підряду на будівництво очисних споруд. Однак тодішній директор підрядної організації, діючи в особистих інтересах та з метою заволодіти бюджетними коштами, вступив у попередню змову з відповідальним за технічний нагляд – головним інженером комунального підприємства.
Зловмисники внесли завідомо неправдиві відомості в офіційні документи – акти приймання виконаних будівельних робіт. Зокрема, вони завищили обсяги та вартість робіт. В результаті Галицька міська рада зазнала збитків на понад 220 000 гривень”, – йдеться у дописі.
Слідчі повідомили обом фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним. запобіжні заходи.
Наразі досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.