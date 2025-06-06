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Трамп заявив, що дуже розчарований Маском: мільярдер відповів
Диван на коліщатках в темній вітальні

Трамп заявив, що дуже розчарований Маском: мільярдер відповів

Автор: Олег Мамчур
06/06/2025 15:07
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ДІМ РІА
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Президент США Дональд Трамп розкритикував Ілона Маска через його опозицію до податкового законопроєкту, на що Маск відповів кількома дошку́льними постами в X.

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Заяву глави Білого дому цитує Reuters.

«Послухайте, у нас із Ілоном були чудові стосунки. Не знаю, чи вони ще будуть такими. Він говорив про мене чудові речі, і він не говорив про мене особисто погано, але я впевнений, що це буде наступного разу. Але я дуже розчарований Ілоном. Я дуже допоміг Ілону», – сказав Трамп під час брифінгу у Вашингтоні.

Маск вибухнув серією критичних постів, заявивши, серед іншого, що без нього «Трамп програв би вибори».

Він також написав, що новий законопроєкт призведе до підвищення держборгу США та скорочення соціальних програм, і зробив репост давніх заяв Трампа, в яких той критикує подібну практику.

«Де людина, яка написала ці слова? Його замінив двійник!?», – запитав Маск.