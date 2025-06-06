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У Франківську провели перше тренування ампфутбольної команди «Бартка». ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську провели перше тренування ампфутбольної команди «Бартка». ФОТО

Автор: Олег Мамчур
06/06/2025 15:40
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В Івано-Франківську провели перше тренування ампфутбольної команди — «Бартка».

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Команда гравців, які щодня доводять те, що втрата кінцівки не означає те, що треба відмовитись від улюбленої справи.

Як йдеться у дописі міського голови Руслана Марцінківа, під час тренування вони виконують увесь комплекс вправ, відточують техніку гри, вчаться правильного ведення м’яча, ударів, а ще розуміння того, що життя триває і може бути й надалі цікавим.

“Розвиваємо в місті адаптивний спорт. Сподіваюся, що ампфутбол популяризуватиметься та незабаром будуть відповідні чемпіонати. Бажаю команді «Бартка» цікавих матчів і захопливих перемог!”, – додав мер.