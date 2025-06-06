У Франківську провели перше тренування ампфутбольної команди «Бартка». ФОТО

В Івано-Франківську провели перше тренування ампфутбольної команди — «Бартка».

Команда гравців, які щодня доводять те, що втрата кінцівки не означає те, що треба відмовитись від улюбленої справи.

Як йдеться у дописі міського голови Руслана Марцінківа, під час тренування вони виконують увесь комплекс вправ, відточують техніку гри, вчаться правильного ведення м’яча, ударів, а ще розуміння того, що життя триває і може бути й надалі цікавим.