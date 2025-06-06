Мільярд у торгівлі: що Івано-Франківщина продає та купує за кордоном

У 2024 році зовнішня торгівля товарами Івано-Франківської області склала понад 1,2 мільярда доларів США, з експортом в 618,8 мільйона доларів та імпортом в 594,8 мільйона доларів. Експорт перевищив імпорт.

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Про це журналістці повідомили у Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

Як зазначають, зовнішньоторгівельний баланс області залишився позитивним: експорт перевищив імпорт на понад 24 мільйони доларів.

Географія торгівельних партнерів охоплює як країни ЄС, так і Азію, з різноманітною структурою постачань — від сировини до складного обладнання.

Експорт: лідирують мінеральні продукти та машини

Основними покупцями товарів з Прикарпаття стали Польща (114,1 млн дол.), Румунія (110,5 млн дол.) і Німеччина (58,4 млн дол.). Найбільше область експортувала мінеральних продуктів (особливо до Польщі та Угорщини), машин і механізмів, а також деревини та виробів з неї.

Зокрема, у структурі експорту до Польщі 38% становлять мінеральні продукти, 28% — машини та обладнання. До Румунії ж переважно експортували машини (50%) і мінеральні продукти (36%). Німеччина купувала переважно обладнання (48%) і продукцію рослинного походження (24%).

Імпорт: найбільше — з Польщі, Німеччини та Китаю

Імпорт товарів до області також очолює Польща — 108,7 млн дол. Далі йдуть Німеччина (82,5 млн дол.) та Китай (78 млн дол.). Основу імпорту становлять машини й обладнання, недорогоцінні метали та продукція хімічної промисловості.

Зокрема, з Польщі імпортували насамперед недорогоцінні метали (18%), машини (17%) і хімію (15%). З Німеччини — передусім машини (34%) і транспортні засоби (19%). Китай постачав на Прикарпаття здебільшого техніку (55%) та полімерні матеріали (11%).