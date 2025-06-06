Івано-Франківщина серед лідерів за зростанням попиту на новобудови

У травні 2025 року на Івано-Франківщині зафіксовано зростання цін і попиту на квартири в новобудовах.

Про це свідчать дані аналітичного центру Dіm.Ria, який порівняв показники із квітнем поточного року.

Середня вартість квадратного метра на первинному ринку в області зросла на 3% і становила $890. Це одне з найвищих значень серед західних регіонів, поступаючись лише Львівщині ($1 127/м²) та Закарпаттю ($1 128/м²).

Разом із цінами зріс і попит — на 9% за місяць. Це другий за темпами приросту показник в Україні після Тернопільщини, де зацікавленість у новобудовах збільшилася на 22%.

Як зазначають, загалом в Україні у травні переважала тенденція до зростання вартості житла. Найбільше подорожчання зафіксували в Чернігівській та Житомирській областях (+8%). Натомість Кіровоградщина стала єдиним регіоном, де ціна знизилась (-5%).

Разом з тим, у травні в експлуатацію в Україні ввели чотири новобудови. У західному регіоні активність зафіксована на Львівщині та Закарпатті. В Івано-Франківській області нові об’єкти цього місяця не здавали, однак попит і ціни свідчать про стабільну зацікавленість у житлі з боку покупців.