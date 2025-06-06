У Франківську планують закупити асфальт на понад 30 мільйонів

Комунальне підприємство “Муніципальна дорожня компанія” оголосило тендер на закупівлю гарячих асфальтобетонних сумішей на понад 30 мільйонів гривень.
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Про це пише “Галка” з посиланням на Prozorro.
Згідно з документацією, до 31 грудня 2025 року КП має отримати:
- 4000 тонн гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші;
- 2000 тонн гарячої крупнозернистої асфальтобетонної суміші.
Свою пропозицію учасники можуть подати до 12 червня 2025 року.
Оплата буде здійснюватися протягом 90 календарних днів після отримання асфальтобетонних сумішей.