У Франківську планують закупити асфальт на понад 30 мільйонів

Комунальне підприємство “Муніципальна дорожня компанія” оголосило тендер на закупівлю гарячих асфальтобетонних сумішей на понад 30 мільйонів гривень.

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Про це пише “Галка” з посиланням на Prozorro.

Згідно з документацією, до 31 грудня 2025 року КП має отримати:

4000 тонн гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші;

2000 тонн гарячої крупнозернистої асфальтобетонної суміші.

Свою пропозицію учасники можуть подати до 12 червня 2025 року.

Оплата буде здійснюватися протягом 90 календарних днів після отримання асфальтобетонних сумішей.