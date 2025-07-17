Місто виплачує до 350 тисяч гривень: Марцінків закликав іванофранківців створювати ОСББ

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до мешканців з закликом створювати об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
На цьому мер наголосив під час відеозвернення, пише Фіртка.
За його словами, це не лише спосіб підвищити якість управління будинком, а й можливість отримати фінансування з міського бюджету.
«Також, якщо ви ще не створили ОСББ, задумайтеся, що це можливість отримати від міста 100–350 тисяч гривень на розвиток», — сказав Марцінків.
Мер зауважив, що багато мешканців уже скористались такою підтримкою, а він мав нагоду особисто оглянути кілька таких будинків. Посадовець підкреслив, що в будинках з ОСББ люди активніші, краще організовані й здатні розв’язувати спільні проблеми.
«Я був в будинках, де ОСББ, і поруч, де не було. Там, де ОСББ, люди об’єднані, вони вирішують справу, вони вміють комунікувати», — зазначив міський голова.
Руслан Марцінків переконаний, що саме ОСББ — це майбутнє житлового господарства міста:
«Ми повинні відмовитися і поступово переходити на об’єднання співвласників багатоквартирних. Не приватні жеки, не “Комфортний дім”, а саме ОСББ — це майбутнє Івано-Франківська».