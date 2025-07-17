Місто виплачує до 350 тисяч гривень: Марцінків закликав іванофранківців створювати ОСББ

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до мешканців з закликом створювати об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

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На цьому мер наголосив під час відеозвернення, пише Фіртка.

За його словами, це не лише спосіб підвищити якість управління будинком, а й можливість отримати фінансування з міського бюджету.

«Також, якщо ви ще не створили ОСББ, задумайтеся, що це можливість отримати від міста 100–350 тисяч гривень на розвиток», — сказав Марцінків.

Мер зауважив, що багато мешканців уже скористались такою підтримкою, а він мав нагоду особисто оглянути кілька таких будинків. Посадовець підкреслив, що в будинках з ОСББ люди активніші, краще організовані й здатні розв’язувати спільні проблеми.

«Я був в будинках, де ОСББ, і поруч, де не було. Там, де ОСББ, люди об’єднані, вони вирішують справу, вони вміють комунікувати», — зазначив міський голова.

Руслан Марцінків переконаний, що саме ОСББ — це майбутнє житлового господарства міста: