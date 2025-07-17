Рада призначила міністрів нового Кабміну за президентською квотою: список

Верховна Рада на засіданні у четвер, 17 липня, призначила експрем’єр-міністра Дениса Шмигаля міністром оборони та перепризначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За правилами, Верховна рада призначає очільника Міністерства оборони та МЗС на підставі подання президента.

Сьогодні парламент підтримав призначення Шмигаля на посаду міністра оборони. За відповідне рішення проголосувало 267 нардепів.

Також міністрами стали: