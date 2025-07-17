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Рада призначила міністрів нового Кабміну за президентською квотою: список
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Рада призначила міністрів нового Кабміну за президентською квотою: список

Автор: Олег Мамчур
17/07/2025 17:14
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Верховна Рада на засіданні у четвер, 17 липня, призначила експрем’єр-міністра Дениса Шмигаля міністром оборони та перепризначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За правилами, Верховна рада призначає очільника Міністерства оборони та МЗС на підставі подання президента.

Сьогодні парламент підтримав призначення Шмигаля на посаду міністра оборони. За відповідне рішення проголосувало 267 нардепів.

Також міністрами стали: