Рада призначила міністрів нового Кабміну за президентською квотою: список

Верховна Рада на засіданні у четвер, 17 липня, призначила експрем’єр-міністра Дениса Шмигаля міністром оборони та перепризначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України.
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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
За правилами, Верховна рада призначає очільника Міністерства оборони та МЗС на підставі подання президента.
Сьогодні парламент підтримав призначення Шмигаля на посаду міністра оборони. За відповідне рішення проголосувало 267 нардепів.