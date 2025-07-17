На Донеччині поліг прикарпатець Шевченко Богдан

Додому “на щиті” повертається Богдан Шевченко з села Конюшки Рогатинської громади. У квітні 2024 року рідні отримали сповіщення, що воїн пропав безвісти.
Пише Правда.іф з посиланням на Рогатинську міську раду
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Богдан Шевченко народився 31 липня 1996 року у с Конюшки на Рогатинщині. Закінчив Конюшківську школу. Згодом здобув фах електромонтера торговельного обладнання у Бурштинському кулінарно-торговому коледжі. Працював на підприємствах краю.
У січні 2024 року Богдана мобілізували до лав Збройних сил України.
Служив стрільцем – снайпером 1 механізованого відділення 2 механізованого взводу 2 механізованої роти 2 механізованого батальйону 115-тої окремої механізованої бригади.
Воїну назавжди 28..
28-річний Богдан Шевченко загинув у бою 12 квітня 2024 року поблизу населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області.