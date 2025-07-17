ВР дозволила громадянам віком 60+ підписувати контракт в армію

Верховна Рада ухвалила закон, за яким громадяни віком 60+ років можуть добровільно підписувати контракти із Силами оборони України.
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Документ передбачає, що під час воєнного стану, за письмовою згодою командира військової частини, на службу за контрактом можуть прийняти громадян віком від 60 років, які визнані придатними військово-лікарською комісією, пише “Українська правда“.
Такі контрактники зможуть обіймати небойові посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу.
Строк дії контракту для військовослужбовців віком 60+ – один рік із можливістю укладення нових контрактів. Офіцери відповідного віку зможуть підписати контракт після обовʼязкового погодження кандидатури з Генеральним штабом ЗСУ.
У контракті для цієї категорії громадян встановлюється випробування строком два місяці. Якщо військовий не пройшов випробувальний термін, контракт розривається.
У разі припинення чи скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється достроково.