На "Буковелі" виявили ще одного недобросовісного забудовника
На “Буковелі” виявили ще одного недобросовісного забудовника

Автор: Ігор Василик
19/08/2025 08:41
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Надвірнянська окружна прокуратура виявила, що одне підприємство, яке намагалося ухилитися від сплати пайової участі під час будівництва житлового будинку готельного типу в Поляницькій громаді.

Замовник не уклав договір з органом місцевого самоврядування та не надав необхідних документів для розрахунку внеску. Внаслідок цього до бюджету громади не надійшло понад 1,2 млн грн, які мали бути спрямовані на розвиток інфраструктури, пише Правда іф.

Прокуратура подала позов до Господарського суду Івано-Франківської області.

Наразі відкрито провадження у справі про стягнення коштів.

Головне фото ілюстративне

