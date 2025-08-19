ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Франківській митниці викрито черговий факт хабарництва

Автор: Ігор Василик
19/08/2025 08:29
До суду передали кримінальне провадження про корупційну схему на Івано-Франківській митниці. Посадовець разом із брокером та посередником систематично отримували хабарі від імпортера зеленої кави.

За чотири партії товару вони заробили 9,4 тисячі доларів.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними досудового слідства, під час ввезення зеленої кави в Україну митник вимагав від підприємця 400 доларів США за безперешкодне розмитнення кожної партії кави та 35% від зекономленої різниці між митною та біржовою вартістю. У схемі брали участь брокер та посередник, які передавали гроші та координували спілкування.

Загалом, за так зване безперешкодне оформлення чотирьох партій кави, обвинувачені отримали 9,4 тис. доларів США.

Митнику та брокеру інкримінують одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), а посереднику – зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Обидві статті передбачають до 10 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави та нічний домашній арешт. Посадовця митниці також відсторонили від виконання службових обов’язків.

Досудове розслідування здійснювало Головне слідче управління ДБР за оперативного супроводу СБУ.

Головне фото ілюстративне

