Сьогодні у Калуші проведуть в останню путь захисника Василя Клису

На Калущину знову прийшла скорботна звістка.
Стало відомо про смерть військовослужбовця Клиси Василя Васильовича, 1977 року народження.
Воїн служив стрільцем – помічником гранатометника батальйону берегової оборони150-ї окремої механізованої бригади.
11 серпня 2025 року, перебуваючи у відпустці в м. Миколаїв, матрос Василь Клиса, на превеликий жаль, помер.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та знайомим нашого оборонця. Низький уклін Воїну за захист рідної землі.
Попрощатися із померлим оборонцем можна буде у панахидній каплиці Собору Святих Землі Української ПЦУ.
Чин похорону полеглого героя розпочнеться у вівторок 19 серпня, о 13:00 годині.