Сьогодні у Калуші проведуть в останню путь захисника Василя Клису

На Калущину знову прийшла скорботна звістка.

Стало відомо про смерть військовослужбовця Клиси Василя Васильовича, 1977 року народження.

Воїн служив стрільцем – помічником гранатометника батальйону берегової оборони150-ї окремої механізованої бригади.

11 серпня 2025 року, перебуваючи у відпустці в м. Миколаїв, матрос Василь Клиса, на превеликий жаль, помер.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та знайомим нашого оборонця. Низький уклін Воїну за захист рідної землі.

Попрощатися із померлим оборонцем можна буде у панахидній каплиці Собору Святих Землі Української ПЦУ.

Чин похорону полеглого героя розпочнеться у вівторок 19 серпня, о 13:00 годині.