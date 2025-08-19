Сьогодні додому востаннє повертається Володимир Тринчук: в Перегінській громаді оголошено Дні жалоби

Знову скорботна звістка прийшла у Перегінську селищну громаду Калуського району Івано-Франківської області.

Вчора, 18 серпня, стало відомо про загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Володимира Тринчука. Захисник зник на війні 10 липня 2025 року. Наразі відомо, що він поліг під час бойового завдання Донеччині.

19 та 20 серпня в Перегінській громаді оголошено Днями жалоби

Сумну звістку повідомили на Facebook-сторінці Перегінської громади, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда ІФ

Володимир Тринчук народився 30 липня 1984 року у селищі Рожнятів, мешкав у селі Сливки.

Військовий служив на посаді стрільця-санітара 2 мотопіхотного відділення мотопіхотного батальйону 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. Володимир Тринчук воював у “найгарячіших точках” на сході України, інформують на сторінці громади.

Солдат поліг через скид вибухового пристрою з БпЛА поблизу міста Часів Яр Донецької області.

У вівторок, 19 серпня Герой Володимир ТРИНЧУК повертається додому “на щиті”.

09.00 год. – формування автоколони та виїзд кортежу з м.Калуш.

Очікувано прибуття кортежу з воїном в нашу громаду 10.00 год.

Колона рухатиметься :

по вул.Січ.Стрільців (с-ще Перегінське)

далі біля магазину “Люкс” звертатиме в сторону Небилова

В с.Сливки біля могили Січ.Стрільців відбудеться відправа панахиди.

Опісля відправи кортеж з тілом Захисника попрямує додому.