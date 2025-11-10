ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На цьогорічну Шевченківську премію номіновано шістьох прикарпатців

Автор: Олег Мамчур
Медаль Національної премії України імені Тараса Шевченка
Оголосили перших претендентів на Національну премію України імені Тараса Шевченка у 2026 році.

До першого туру потрапили шість митців з Прикарпаття, серед яких письменники, поети та художники, також до списку увійшла вистава Франківського драмтеатру «Медея».

Серед номінованих прикарпатців:

  • Степан Процюк з Івано-Франківська за роман «Пан» про діяча українського національного відродження Євгена Чикаленка;
  • Василь Нагірняк з Верховини за художньо-публіцистичну книгу «Орфей собору нації»;
  • Роман Киселюк з Делятина за збірку гуцульських приповідок та коломийок;
  • Зореслава Стасюк з Івано-Франківська за поетичну збірку «Я з тобою»;
  • Василь Мойсишин з Калуша за поетичну книгу «Бо йде війна»;
  • Нікіта Тітов, який зараз живе у Франківську, за серію плакатів «Позивний Україна».

Також серед претендентів — Тіна Кароль, яка виросла в Івано-Франківську, з культурно-мистецьким проєктом «Дім звукозапису».

Франківська вистава «Медея» та проєкти прикарпатських митців потрапили до короткого списку номінантів на престижну національну премію.

Список усіх творів оприлюднено на сайті Шевченківського комітету.

