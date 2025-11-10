На цьогорічну Шевченківську премію номіновано шістьох прикарпатців

Оголосили перших претендентів на Національну премію України імені Тараса Шевченка у 2026 році.
До першого туру потрапили шість митців з Прикарпаття, серед яких письменники, поети та художники, також до списку увійшла вистава Франківського драмтеатру «Медея».
Серед номінованих прикарпатців:
- Степан Процюк з Івано-Франківська за роман «Пан» про діяча українського національного відродження Євгена Чикаленка;
- Василь Нагірняк з Верховини за художньо-публіцистичну книгу «Орфей собору нації»;
- Роман Киселюк з Делятина за збірку гуцульських приповідок та коломийок;
- Зореслава Стасюк з Івано-Франківська за поетичну збірку «Я з тобою»;
- Василь Мойсишин з Калуша за поетичну книгу «Бо йде війна»;
- Нікіта Тітов, який зараз живе у Франківську, за серію плакатів «Позивний Україна».
Також серед претендентів — Тіна Кароль, яка виросла в Івано-Франківську, з культурно-мистецьким проєктом «Дім звукозапису».
Франківська вистава «Медея» та проєкти прикарпатських митців потрапили до короткого списку номінантів на престижну національну премію.
Список усіх творів оприлюднено на сайті Шевченківського комітету.