У Калуші горів цех приватного підприємства

Вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного підприємства.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.
Так, 10 листопада о 10:46 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного підприємства в Калуші.
На місце оперативно виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. Пожежники встановили, що загорілася одноповерхова будівля цеху площею близько 500 м².
Завдяки злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати о 11:19 та повністю ліквідувати о 11:25.