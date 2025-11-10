У Калуші горів цех приватного підприємства

Вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного підприємства.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

Так, 10 листопада о 10:46 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного підприємства в Калуші.

На місце оперативно виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. Пожежники встановили, що загорілася одноповерхова будівля цеху площею близько 500 м².

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Завдяки злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати о 11:19 та повністю ліквідувати о 11:25.