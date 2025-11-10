Скільки студентів-іноземців виїхали з Прикарпаття під час війни

Від початку повномасштабного вторгнення на Івано-Франківщині зменшилася кількість іноземних громадян, що тимчасово проживають в області, переважно через виїзд студентів місцевих вишів.

У 2021 році посвідки на тимчасове проживання в області видали 1723 іноземцям, які планували навчатися в університетах. У 2024 році їхня кількість зменшилася у чотири рази. На початок липня 2025 року в Івано-Франківській області жили 300 студентів-іноземців. Серед них — найбільше індійців, нігерійців, поляків, ганців та єгиптян.

Що кажуть про виїзд студентів-іноземців в університетах Івано-Франківська та як за шість років змінилася кількість людей з іноземним громадянством, що тимчасово проживають в області, — у матеріалі Суспільного.

Більшість студентів-іноземців виїхала з України у перші дні повномасштабного вторгнення Росії

В Івано-Франківському національному медичному університеті до початку повномасштабного вторгнення навчалися 2500 студентів-іноземців. Наразі таких залишилося приблизно 250. Здебільшого — це студенти п’ятого-шостого курсів, які завершують навчання, каже ректор вишу Роман Яцишин.

“Кількість студентів-іноземців зменшилася практично вдесятеро. Проте маємо наразі здобувачів освіти з країн Євросоюзу. Переважно — з Польщі. Вони навчаються у нас у змішаному режимі. На перших-третіх курсах маємо від 25 до 30 студентів. Зокрема з посольствами України в інших державах працюємо, аби залучати іноземців до навчання. Намагаємося створити середовище, яке буде цікавим для іноземців хоча б у змішаному режимі, щоб, коли закінчиться війна, вони повернулися до повноцінного навчання”, — розповів Яцишин.

Ректор ІФНМУ Роман Яцишин зі студентами-іноземцями у 2025 році. Івано-Франківський національний медичний університет

В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу на денній формі навчаються 12 студентів-іноземців, сказав Суспільному директор Центру міжнародної освіти вишу Олександр Григоришин. До 2022 року ця цифра була у 18 разів більша — 220.

“У перші дні повномасштабного вторгнення більшість іноземних студентів виїхала за межі України. Дехто продовжив навчатися дистанційно. На денній формі у 2022 році залишилися лише троє студентів. Надалі ситуація не покращилася. Зараз 10 студентів у нас — на заочній формі навчання і три слухачі підготовчих курсів — для вступу до університету. Є багато запитів на підтвердження дипломів іноземців, виданих під час дії воєнного стану, бо багато з них не повернулися додому, а виїхали в європейські країни”, — каже Григоришин.

З яких країн на Івано-Франківщину переїжджали студенти-іноземці, а також як змінювалася їхня кількість. Інфографіка: Суспільне Івано-Франківськ

Як змінювалася кількість іноземців, які тимчасово проживали на Франківщині, щоб навчатися, за останні шість років:

2020 рік — 1694. Найбільше — з Індії (817), Нігерії (150), Польщі (119), Гани (80), Єгипту (64);

2021 рік — 1723. Найбільше — з Індії (943), Нігерії (149), Польщі (135), Гани (65), Єгипту (51);

2022 рік — 1140. Найбільше — з Індії (841), Нігерії (78), Польщі (51), Єгипту (24), Болгарії (11);

2023 рік — 851. Найбільше — з Індії (651), Нігерії (41), Польщі (43), Болгарії (16), Єгипту (11);

2024 рік — 407. Найбільше — з Індії (321), Польщі (35), Нігерії (18), Болгарії (10), Китаю (4);

2025 рік — 300. Найбільше — з Індії (217), Нігерії (18), Польщі (30), Болгарії (10), Китаю (8).

Як змінювалася кількість іноземців, які тимчасово проживали на Франківщині, щоб навчатися, за останні шість років. Інфографіка: Суспільне Івано-Франківськ

Скільки загалом іноземців тимчасово проживали на Прикарпатті упродовж останніх шести років:

у 2020 році — 2428. Найбільше — з Індії (821), Польщі (210), Нігерії (153), Росії (133), Туреччини (94);

у 2021 році — 2549. Найбільше — з Індії (950), Польщі (236), Нігерії (152), Росії (142), Туреччини (94);

у 2022 році — 1954. Найбільше — з Індії (849), Польщі (147), Росії (133), Туреччини (83), Нігерії (81);

у 2023 році — 1567. Найбільше — з Індії (658), Польщі (142), Росії (59), Молдови (57), Нігерії (42), Грузії (39);

у 2024 році — 964. Найбільше — з Індії (336), Польщі (103), Молдови (45), Туреччини (42), Росії (40), Італії (31);

у 2025 році — 903. Найбільше — з Індії (232), Польщі (101), Туреччини (48), Молдови (46), Росії (38).

З якою метою в області тимчасово проживали іноземці у 2020-2025 роках

Серед іноземців, які отримували упродовж останніх шести років посвідки на тимчасове проживання в області, переважають індійці, поляки, турки, молдовани та росіяни.

Індійці переважно приїжджають на Прикарпаття для навчання, поляки, окрім освіти, — для працевлаштування, провадження священичої діяльності та возз’єднання сім’ї, турки — для працевлаштування та шлюбу, росіяни та молдовани — для возз’єднання сім’ї.

Упродовж останніх шести років в області тимчасово проживали 6115 іноземців, які приїхали для навчання. Серед них переважають громадяни Індії, Нігерії, Польщі, Гани, Єгипту та Намібії.

Для возз’єднання сім’ї з українцями посвідки на тимчасове проживання мали 2638 іноземців. З них найбільше громадян Росії, Молдови, Польщі, Туреччини, Італії, Білорусі, Грузії.

Для працевлаштування посвідки на тимчасове проживання мав 1241 іноземець. Серед них переважали турки, поляки, данці, узбеки, колумбійці.

Для провадження релігійної діяльності в області тимчасово проживали 192 іноземці. Здебільшого — це громадяни Польщі, Білорусі, Росії, Азербайджану, Сербії, Узбекистану.

Для возз’єднання сім’ї з іноземцями у міграційній службі видали 25 посвідок на тимчасове проживання в області. Їх здебільшого отримували турки, єгиптяни, білоруси, угорці, молдовани.

У 2024 та 2025 роках також отримували посвідки на тимчасове проживання для культурної, освітньої, наукової, спортивної й волонтерської діяльності. Їх отримали 65 іноземців. Здебільшого — це громадяни США, Італії, Білорусі, Польщі й Франції.

У 2025 році двоє людей з Тайваню та Болгарії приїхали в область, щоб працювати у представництві іноземного суб’єкта господарювання в Україні.