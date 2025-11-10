За минулий тиждень 4109 прикарпатців захворіли на грип та ГРВІ

На Івано-Франківщині з 3 по 9 листопада 2025 року на грип, гострі респіраторні вірусні інфекції та COVID-19 захворіли на 53 дитини більше, ніж упродовж періоду з 27 жовтня по 2 листопада. Зокрема, госпіталізували 51 пацієнта віком до 17 років.

Про це на Facebook-сторінці повідомив генеральний директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслан Савчук.

Як ідеться у дописі, за тиждень захворіли 4 тисячі 109 людей, серед них — 2 тисячі 423 дитини до 17 років. COVID-19 діагностували у 32 прикарпатців, з яких — четверо дітей.

До лікарень за цей період госпіталізували 76 дорослих, серед яких — 47 дітей до 17 років. З коронавірусною інфекцією ушпиталили 25 прикарпатців, серед яких — чотири дитини.

