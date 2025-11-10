Сьогодні на Прикарпатті зустрінуть загиблого воїна захисника Володимира Микитишина

Ланчинська громада повідомляє про зустріч та похорон загиблого захисника Володимира Микитишина.

Сьогодні, близько 16:00, зі сторони Добротова зустрічають кортеж із тілом Героя, інформує громада у Фейсбуці.

Мешканців закликають залишити справи та гідно зустріти загиблого з квітами, лампадками та державною символікою.