Сьогодні на Прикарпатті зустрінуть загиблого воїна захисника Володимира Микитишина

Автор: Олег Мамчур
Український військовий у формі з прапором України
Ланчинська громада повідомляє про зустріч та похорон загиблого захисника Володимира Микитишина.

Сьогодні, близько 16:00, зі сторони Добротова зустрічають кортеж із тілом Героя, інформує громада у Фейсбуці.

Мешканців закликають залишити справи та гідно зустріти загиблого з квітами, лампадками та державною символікою.

  • Маршрут кортежу: вул. Незалежності, вул. Мазепи до дому Героя.
  • Псалтир читатимуть у вівторок о 17:00.
  • Чин похорону відбудеться у середу об 11:00 у храмі ПЦУ Чуда Архистратига Михаїла.

Джерело(а) інформації

Ланчинська громада

