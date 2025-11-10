Сьогодні на Прикарпатті зустрінуть загиблого воїна захисника Володимира Микитишина

Ланчинська громада повідомляє про зустріч та похорон загиблого захисника Володимира Микитишина.
Сьогодні, близько 16:00, зі сторони Добротова зустрічають кортеж із тілом Героя, інформує громада у Фейсбуці.
Мешканців закликають залишити справи та гідно зустріти загиблого з квітами, лампадками та державною символікою.
- Маршрут кортежу: вул. Незалежності, вул. Мазепи до дому Героя.
- Псалтир читатимуть у вівторок о 17:00.
- Чин похорону відбудеться у середу об 11:00 у храмі ПЦУ Чуда Архистратига Михаїла.