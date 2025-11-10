На Івано-Франківщині автівка перекинулася на дах

На Івано-Франківщині автівка з’їхала у кювет та перекинулася на дах. Аварія трапилася у Рогатинській громаді.

Про це повідомила у коментарі Суспільному речниця поліції області Христина Максимчак.

З її слів, повідомлення про подію до поліції надійшло приблизно об 11:40. Дорожньо-транспортна пригода трапилася на дорозі між селами Черче та Підкамінь Рогатинської громади.

48-річний водій автомобіля Kia Sorento, житель Львова, не впорався з кермуванням та з’їхав на узбіччя — автівка перекинулася на дах. У ДТП ніхто не травмувався.

Водія перевірили на стан сп’яніння — за кермом він був тверезим.

На водія склали матеріали за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.