Актор франківського драмтеатру отримав звання «Заслужений артист України»

Автор: Олег Мамчур
Президент України присвоїв акторові Франківського драмтеатру Андрію Мельнику почесне звання «Заслужений артист України».

Указ Президента вийшов з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, повідомили у театрі.

Звання присвоїли за вагомий внесок у розвиток національної культури, творчі здобутки та високу професійну майстерність.

Нагадаємо, Андрій Мельник — актор театру та кіно, живе в Івано-Франківську. Закінчив інститут культури і мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (нині — КНУВС), а також магістерську програму у Львівському університеті мені Івана Франка.

Артист грає у Франківському драмтеатрі з 2008 року. В його репертуарі — орієнтовно 40 вистав. Зокрема актор виконує головні ролі у постановках «Медея», «Гуцульське весілє», «У джазі тільки дівчата», «Дзяди».

Також Мельник грав у кінострічках «Мій карпатський дідусь» режисера Зази Буадзе,  «Кордон» Андрія Кавуна, «Червоний без лінії фронту».

