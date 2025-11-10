“Треба зберегти їх життя”: рідні воїнів 102-ї бригади ТрО вийшли у Франківську на пікет

10 листопада в Івано-Франківську відбувся мирний пікет родин військовослужбовців 102-ї окремої бригади ТрО.

Вони також зустрілися з представниками обласної влади. Усе це — через складну ситуацію на напрямку, де воюють оборонці, пише Галка.

На пікет приїхали рідні воїнів із різних населених пунктів Прикарпаття, а також очільник Калуської громади Андрій Найда. Рідні просять організувати евакуацію поранених, забезпечити підкріплення, гуманітарну допомогу та взяти під контроль ситуацію на позиціях підрозділу.

За словами учасників акції, військові перебувають у важкому становищі та просять про розголос.

Марія, дружина одного з військовослужбовців із Калуського району, розповіла, що бійці потребують відновлення та ротації:

“Хлопці просили ще два місяці тому дати їм відпочити. Вони люди, а не машини. Потрібно зберегти їхні життя, щоб вони повернулися з новими силами”.

Міський голова Калуша Андрій Найда заявив:

“Хочемо донести, щоб Міністерство оборони звернуло увагу на цей напрямок фронту”.

Наталія з Калущини, у якої на передовій служать чоловік і син, зазначила:

“Вони воюють за Україну й перебувають у складній ситуації. Нам потрібен дозвіл на виведення та евакуацію, щоб зберегти їхні життя”.

Родини повідомили, що мають зв’язок із військовими. Вони також передали письмове звернення до оперативного командування “Південь”.

За словами родичів, оборонні споруди на позиціях були облаштовані неналежним чином, військові залишилися без достатнього забезпечення, а евакуація поранених не проводиться.

Катерина, у якої батько служить у 102-й бригаді з перших днів повномасштабної війни, сказала:

“Ситуація на позиціях дуже складна: проблеми з логістикою, бійців не можуть забрати з поля бою. Єдине рішення — вивести їх у безпечне місце”.

Марія — дружина військовослужбовця та ініціаторка заходу — розповіла, що на нараді обговорили всі озвучені питання та прохання. Визначили відповідальних осіб, влада продовжує роботу та буде інформувати родичів про результати:

“Нам потрібні наші хлопці. Ми робимо все можливе, і влада теж”.

Міський голова Калуша Андрій Найда додав, що люди донесли свою позицію та поінформували про ситуацію на гарячих ділянках фронту. Звернення передали до військових частин, Офісу Президента та Міністерства оборони України.