На Прикарпатті затримали псевдомінера

8 листопада близько 10:00 на лінію «102» надійшло анонімне повідомлення про нібито замінування адмінбудівлі у Тисмениці. Невідомий заявив, що у приміщенні залишив вибухівку.

На місце події одразу прибули вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники екстрених служб. Спеціалісти ретельно перевірили будівлю та прилеглу територію – жодних вибухонебезпечних предметів не виявили, пише Правда.

Водночас поліцейські розпочали пошуки псевдомінера. Уже за кілька годин оперативники встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 35-річний мешканець Тисменицької територіальної громади. Чоловіка затримали за місцем проживання.

Під час затримання слідчі вилучили у чоловіка мобільний телефон, з якого здійснено дзвінок про «замінування». Наразі з’ясовуються мотиви вчинку чоловіка.

Фігуранта затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).

До суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Згідно із законом, за скоєне псевдомінеру загрожує максимальне покарання – до 8 років позбавлення волі.