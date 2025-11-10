На Куп’янському напрямку “служить” песик Персей — ФОТО

На Куп’янському напрямку вже понад два роки працює дует: водій батальйону безпілотних систем на прізвисько Гриня та його “незмінний штурман” — мальтипу з позивним Персей.

Про це пише Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

Наголошується, що це не просто пес, а стратег, психолог і головний контролер перекусів. Кажуть, що ворог боїться не дронів, а Персея, бо його “гав” — це не просто звук, це сигнал: “Гриня, час діяти!”

“Попри жахи війни наше життя триває. Це стосується не лише цивільної сфери, а й війська. У штабах, центрах і навіть на позиціях існує власний побут. Незмінними супутниками військового життя, так само як і цивільного, є тварини. Поруч із нашими захисниками вони завжди нагадують про мир: хвостаті, вухаті, пухнасті друзі ділять із ними бліндажі, чергування і короткі хвилини відпочинку”, — йдеться в дописі. Реклама: Місцеві пропозиції Альянс Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську! НА САЙТ(099) 116 72 28

Тварини на фронті — не просто супутники. Вони — частинка мирного, цивільного життя, яку військові зберігають у серці, наголошується у матеріалі.