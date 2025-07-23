На Донеччині загинув командир штурмової бригади «Лють» Максим Казбан

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 22 липня на Донеччині, загинув командир Об’єднаної штурмової бригади «Лють» полковник Максим Казбан.

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Про трагедію повідомила Національна поліція України.

Максим Казбан був досвідченим воїном, який став на захист України ще у 2014 році. У різні роки служив у Десантно-штурмових військах та спецпідрозділі СБУ.

У 2024 році він очолив штурмову бригаду Нацполіції «Лють», яка відзначилася на найгарячіших напрямках фронту. Під його командуванням бійці першими зустріли ворога на Торецькому напрямку.

Про загибель полковника з глибоким сумом відгукнувся Президент України Володимир Зеленський:

«Важка втрата. Сильний був воїн, відданий Україні та захисту нашої держави. Воював заради України ще з 2014-го. Неодноразово було за що дякувати бригаді під керівництвом полковника Казбана».

Полковник Казбан залишив по собі шлях відваги, мужності й честі, якими керувався у щоденній боротьбі за свободу й незалежність України.