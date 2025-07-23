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Поліцейські Прикарпаття розпочали перевірку за фактом конфлікту в Микуличині

Автор: Оксана Марушкевич
23/07/2025 12:10
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Група осіб вчинила конфлікт з працівниками поліції та військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які виконували службові обов’язки.

Інцидент стався 23 липня близько 08:35 у селі Микуличин, що належить до Яремчанської територіальної громади, пише Правда.іф з посиланням на поліцію області.

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“Попередньо встановлено, що правоохоронці зупинили чоловіка для перевірки документів. Останній почав втікати, однак його оперативно затримали. У цей момент на місце підійшли мешканці, які вчинили конфлікт із правоохоронцями. Поліцейські продовжили роз’яснювальну роботу з громадянами та згодом конфлікт було вичерпано”, – йдеться у дописі правоохоронців.

Наразі за цим фактом триває перевірка. На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та осіб, причетних до протиправних дій.