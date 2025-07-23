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Прокуратура вимагає зберегти історичну спадщину в селищі Гвіздець
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Прокуратура вимагає зберегти історичну спадщину в селищі Гвіздець

Автор: Олег Мамчур
23/07/2025 12:26
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За позовом Коломийської окружної прокуратури визнано протиправною бездіяльність Гвіздецької селищної ради та зобов’язано її вжити заходів для розроблення історико-архітектурного опорного плану селища Гвіздець Коломийського району Івано-Франківської області.

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З метою збереження культурної спадщини, постановою Кабміну України у 2001 році селище Гвіздець внесено до Списку історичних населених місць України. Відповідно до чинного законодавства, такі населені пункти повинні мати історико-архітектурний опорний план з визначенням історичного ареалу.

Прокурори встановили, що орган місцевого самоврядування не забезпечив розроблення, виготовлення та погодження зазначеного документа.

Відсутність належним чином розробленого історико-архітектурного опорного плану створює умови для хаотичної та неконтрольованої забудови,що загрожує втратами об’єктів культурної спадщини громади.